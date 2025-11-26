L’andamento di Borsa italiana e spread oggi 26 novembre 2025

Lettera43.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La settimana dei mercati europei prosegue. Attesa per l’apertura della Borsa italiana e per l’andamento dello spread tra Btp e Bund decennali tedeschi. Ieri, martedì 25 novembre, Milano ha terminato in crescita dello 0,95%. Le quotazioni di Borsa italiana e spread. 🔗 Leggi su Lettera43.it

