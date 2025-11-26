L' amore è letteralmente cieco per questa specie di uccelli che per corteggiare le femmine esagerano tanto da non vederci più

I ricercatori hanno studiato con l'oftalmoscopio, valutando il fondo oculare, le variazioni nel campo visico dei fagiani dorati (Chrysolophus pictus) e di fagiani di Lady Amherst (C. amherstiae). 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - L'amore è (letteralmente) cieco per questa specie di uccelli, che per corteggiare le femmine esagerano tanto da non vederci più

