Lamine Yamal annullato da Cucurella Sanchez lo provoca senza giri di parole | Se l'è messo in tasca

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cucurella brilla nel trionfo del Chelsea annullando Lamine Yamal e il portiere Robert Sanchez provoca il campione del Barcellona: "Se l'è messo in tasca". 🔗 Leggi su Fanpage.it

