Una diagnosi senza vie d’uscita in Senegal. Lamine ha quattordici anni quando sente pronunciare la parola più temuta: amputazione. Una ferita riportata cinque anni prima era degenerata in una grave osteomielite alla tibia, una forma d’infezione che, nel suo Paese, i medici non erano più in grado di contenere. Due interventi chirurgici, eseguiti nel 2020 e nel 2022, non avevano fermato il processo distruttivo. La lesione avanzava, la tibia si indeboliva e l’unica soluzione prospettata per salvarlo sembrava essere quella più drastica. In Senegal mancavano strumenti adeguati, terapie avanzate, possibilità di intervento mirato. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Lamine, 14 anni, salvato dall’amputazione: in Italia l’intervento che gli ha restituito la vita