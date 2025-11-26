L’ALTRO ISPETTORE | la nuova serie tv le anticipazioni

361magazine.com | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ALTRO ISPETTORE: la nuova serie tv con Alessio Vassallo, Cesare Bocci e Francesca Inaudi da martedì 2 dicembre in prima serata. Il  lavoro  e la  cultura della sicurezza, raccontati attraverso le vicende di un  ispettore del lavoro, sono al centro dell’innovativa serie tv co-prodotta da  Rai Fiction – Anele – Rai Com, per la regia di  Paola Randi, scritta da  Salvatore De Mola, Andrea Valagussa, Paola Randi ed Emanuela Rizzuto  e liberamente tratta dai romanzi di  Pasquale Sgrò  che è anche consulente del progetto. Protagonista  Alessio Vassallo  nei panni dell’ispettore del lavoro  Domenico Dodaro, per gli amici  Mimmo, appena rientrato a Lucca, sua città natale, dopo aver combattuto il caporalato al Sud in missioni che lo hanno portato ad essere riconosciuto come uno dei migliori ispettori del lavoro italiani. 🔗 Leggi su 361magazine.com

l8217altro ispettore la nuova serie tv le anticipazioni

© 361magazine.com - L’ALTRO ISPETTORE: la nuova serie tv, le anticipazioni

Altre letture consigliate

l8217altro ispettore nuova serieL’altro ispettore, la nuova serie Rai sulla sicurezza sul lavoro. Alessio Vassallo a TvBlog: “È stata dura, un’emorragia che sembra non finire mai” - A partire dal 2 dicembre, va in onda su Rai 1 la nuova miniserie che affronta il tema della sicurezza sul lavoro. Lo riporta msn.com

L'altro ispettore: la sicurezza sul lavoro al centro della nuova fiction di Rai 1 con Alessio Vassallo e Cesare Bocci - Ambientata a Lucca, arriva su Rai 1 in tre serate a partire da martedì 2 dicembre la fiction con Alessio Vassallo L'altro ispettore, liberamente ispirata ai romanzi di Pasquale Sgrò. Secondo comingsoon.it

«L’altro ispettore», indagini sul fronte delle morti bianche - La sicurezza sul lavoro, un tema tragicamente attuale, è al centro della nuova serie «L’altro ispettore», dal 2 dicembre in prima serata su Raiuno. Scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: L8217altro Ispettore Nuova Serie