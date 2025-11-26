L’ALTRO ISPETTORE: la nuova serie tv con Alessio Vassallo, Cesare Bocci e Francesca Inaudi da martedì 2 dicembre in prima serata. Il lavoro e la cultura della sicurezza, raccontati attraverso le vicende di un ispettore del lavoro, sono al centro dell’innovativa serie tv co-prodotta da Rai Fiction – Anele – Rai Com, per la regia di Paola Randi, scritta da Salvatore De Mola, Andrea Valagussa, Paola Randi ed Emanuela Rizzuto e liberamente tratta dai romanzi di Pasquale Sgrò che è anche consulente del progetto. Protagonista Alessio Vassallo nei panni dell’ispettore del lavoro Domenico Dodaro, per gli amici Mimmo, appena rientrato a Lucca, sua città natale, dopo aver combattuto il caporalato al Sud in missioni che lo hanno portato ad essere riconosciuto come uno dei migliori ispettori del lavoro italiani. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - L’ALTRO ISPETTORE: la nuova serie tv, le anticipazioni