L’altro Ispettore | la nuova serie Rai sulla sicurezza sul lavoro con Alessio Vassallo

Da martedì 2 dicembre, Rai 1 accoglierà il pubblico con L’altro Ispettore, nuova serie tv diretta da Paola Randi e coprodotta da Rai FictionAnele-RaiCom. La protagonista di questo poliziesco inedito non è l’azione violenta, ma la gentilezza, la competenza e l’intelligenza. “È un ispettore senza pistola, che risolve i casi con studio ed empatia”, spiega la regista. La serie, scritta da Salvatore De Mola, Andrea Valagussa, Paola Randi ed Emanuela Rizzuto, è liberamente tratta dai romanzi di Pasquale Sgrò, anche consulente del progetto. Al centro ci sono i temi del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

