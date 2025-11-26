L’altro Ispettore | la nuova serie Rai sulla sicurezza sul lavoro con Alessio Vassallo
Da martedì 2 dicembre, Rai 1 accoglierà il pubblico con L’altro Ispettore, nuova serie tv diretta da Paola Randi e coprodotta da Rai FictionAnele-RaiCom. La protagonista di questo poliziesco inedito non è l’azione violenta, ma la gentilezza, la competenza e l’intelligenza. “È un ispettore senza pistola, che risolve i casi con studio ed empatia”, spiega la regista. La serie, scritta da Salvatore De Mola, Andrea Valagussa, Paola Randi ed Emanuela Rizzuto, è liberamente tratta dai romanzi di Pasquale Sgrò, anche consulente del progetto. Al centro ci sono i temi del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Arriva su Raiuno “L’altro ispettore” miniserie con Alessio Vassallo dedicata alla sicurezza sul lavoro. Ne parliamo bel numero di Telesette in edicola #telesette #edicola #cover #CanYaman #AlessandroPreziosi #Sandokan #Caroselloinlove #Giacom - facebook.com Vai su Facebook
L'altro Ispettore, Vassallo e la sicurezza sul lavoro. Su Rai1 la fiction dai romanzi di Sgrò, nel cast Bocci e Inaudi #ANSA Vai su X
L’altro ispettore, la nuova serie Rai sulla sicurezza sul lavoro. Alessio Vassallo a TvBlog: “È stata dura, un’emorragia che sembra non finire mai” - A partire dal 2 dicembre, va in onda su Rai 1 la nuova miniserie che affronta il tema della sicurezza sul lavoro. msn.com scrive
L'altro ispettore: la sicurezza sul lavoro al centro della nuova fiction di Rai 1 con Alessio Vassallo e Cesare Bocci - Ambientata a Lucca, arriva su Rai 1 in tre serate a partire da martedì 2 dicembre la fiction con Alessio Vassallo L'altro ispettore, liberamente ispirata ai romanzi di Pasquale Sgrò. Secondo comingsoon.it
«L’altro ispettore», indagini sul fronte delle morti bianche - La sicurezza sul lavoro, un tema tragicamente attuale, è al centro della nuova serie «L’altro ispettore», dal 2 dicembre in prima serata su Raiuno. ilmattino.it scrive