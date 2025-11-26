Lainate esplode sette colpi di pistola contro un buttafuori | arrestato un 33enne

Lainate (Milano), 26 novembre 2025 – Lo scorso 14 settembre, a Lainate, in provincia di Milano, durante una lite con il buttafuori di un locale aveva esploso sette colpi di arma da fuoco. La discoteca era in chiusura, ma lui non voleva andarsene. Lo scorso 21 novembre dopo due mesi di indagini che hanno consentito di identificare il responsabile i carabinieri della Compagnia di Rho, con l’ausilio del personale specializzato delle Aliquote di Primo Intervento del Nucleo Radiomobile di Milano, hanno eseguito l'ordinanza di misura di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Milano, nei confronti di un 33enne italiano, pluripregiudicato, accusato reato di tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lainate, esplode sette colpi di pistola contro un buttafuori: arrestato un 33enne

