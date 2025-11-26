Lainate colpi di pistola contro il buttafuori che lo aveva allontanato dal locale – VIDEO

Sette colpi di pistola contro il buttafuori di un locale a Lainate, arrestato un 33enne per tentato omicidio. I carabinieri della Compagnia di Rho hanno arrestato l’altra mattina a Rho, con il supporto delle Aliquote di Primo Intervento del Nucleo Radiomobile di Milano, un italiano classe ‘92, pluripregiudicato, ritenuto responsabile del reato di tentato omicidio . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Lainate, colpi di pistola contro il buttafuori che lo aveva allontanato dal locale – VIDEO

