L' agroalimentare traina Modena non senza incertezze Compost come spia delle infiltrazioni criminali VIDEO

La Provincia di Modena si conferma un'area di solida eccellenza economica, in particolare nel settore agroalimentare, ma è chiamata ad affrontare importanti e crescenti sfide demografiche. Questi dati emergono in modo netto dall'"Analisi di Contesto della Provincia di Modena", uno studio. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - L'agroalimentare traina Modena, non senza incertezze. Compost come "spia" delle infiltrazioni criminali /VIDEO

Approfondisci con queste news

? Giovanni Mininni, segretario generale FLAI-CGIL: “Il 12 dicembre vogliamo vedervi tutti quanti insieme a noi in piazza. Vi chiediamo questo sforzo per il bene del Paese e per il bene del settore agroalimentare”. Il 12 dicembre scioperiamo e scendiamo in p - facebook.com Vai su Facebook

Modena domina l’Italia: "Agroalimentare centrale. Cibi e vini Dop e Igp hanno un grande impatto" - "L’agroalimentare non è solo un settore importante, ma fondamentale per il territorio di Modena. Scrive ilrestodelcarlino.it