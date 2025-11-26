Laghetto dell’Eur fermati 8 attivisti di Extinction Rebellion con striscione e tracciante idrico

Roma, 26 novembre 2025 – Sono stati intercettati a metà mattinata da Personale del Commissariato di PS Esposizione, impegnati nei controlli presso l’area verde che insiste a ridosso del laghetto dell’Eur, otto attivisti del movimento ambientalista Extinction Rebellion. A destare sospetto è stato l’arrivo cadenzato dei primi esponenti della predetta sigla, chiaramente in attesa di ulteriori sodali giunti sul posto dopo poco, con zaini che, all’esito del controllo effettuato dagli agenti, hanno fatto emergere l’intento dei predetti di porre in essere un blitz, che con ogni probabilità si sarebbe tradotto nell’esposizione di uno striscione, nonché nello sversamento nel bacino acqueo di tracciante idrico colorato. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it