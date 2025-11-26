L' affondo di Confindustria al governo sull' energia | Manca il coraggio Preoccupati per le nostre imprese

Ilfoglio.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Siamo preoccupati perché assistiamo a una sorta di degrado del sistema industriale italiano e siamo preoccupati per il calo continuo della produzione connesso alla riduzione dei consumi energetici”. A parlare è  Aurelio Regina, delegato del presidente di Confindustria per l’energia, che in un'intervista al quotidiano della stessa organizzazione degli imprenditori, il Sole 24 Ore, lamenta in chiaro l'indifferenza con cui Palazzo Chigi starebbe affrontando il dossier imprese: "Avevamo chiesto un intervento deciso del governo dal punto di vista energetico, ma non vediamo né il senso di urgenza né il coraggio di affrontare una manovra strutturale”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

l affondo di confindustria al governo sull energia manca il coraggio preoccupati per le nostre imprese

© Ilfoglio.it - L'affondo di Confindustria al governo sull'energia: "Manca il coraggio. Preoccupati per le nostre imprese"

Contenuti che potrebbero interessarti

Confindustria scommette sul governo. E chiede “un atto di coraggio. Lasciamoli lavorare” - Continua il botta e risposta tra Confindustria e governo, in attesa dell’incontro di lunedì mattina tra associazioni datoriali ed esecutivo a Palazzo Chigi per parlare di legge di bilancio. Segnala huffingtonpost.it

Orsini, Confindustria: " Ecco i tre punti su cui lavorare nella manovra" - Il presidente degli industriali Emanuele Orsini, intervenuto a Siracusa, ha delineato tre nodi fondamentali ... Secondo huffingtonpost.it

Gli industriali premono sul governo. "Serve più coraggio nelle misure" - Ieri, intervenendo alla riunione di Assolombarda, il presidente di Confindustria Emanuele Orsini ha sottolineato ... Lo riporta ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Affondo Confindustria Governo Sull