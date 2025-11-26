L' affondo di Confindustria al governo sull' energia | Manca il coraggio Preoccupati per le nostre imprese
“Siamo preoccupati perché assistiamo a una sorta di degrado del sistema industriale italiano e siamo preoccupati per il calo continuo della produzione connesso alla riduzione dei consumi energetici”. A parlare è Aurelio Regina, delegato del presidente di Confindustria per l’energia, che in un'intervista al quotidiano della stessa organizzazione degli imprenditori, il Sole 24 Ore, lamenta in chiaro l'indifferenza con cui Palazzo Chigi starebbe affrontando il dossier imprese: "Avevamo chiesto un intervento deciso del governo dal punto di vista energetico, ma non vediamo né il senso di urgenza né il coraggio di affrontare una manovra strutturale”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Contenuti che potrebbero interessarti
È online il nuovo numero di Nota Bene (#45)! Un appuntamento settimanale che racconta identità, storia e visione delle imprese del nostro territorio e che raccoglie notizie utili per tutte le associate a Confindustria Alto Adriatico. Tra le protagoniste di questo nu - facebook.com Vai su Facebook
Confindustria scommette sul governo. E chiede “un atto di coraggio. Lasciamoli lavorare” - Continua il botta e risposta tra Confindustria e governo, in attesa dell’incontro di lunedì mattina tra associazioni datoriali ed esecutivo a Palazzo Chigi per parlare di legge di bilancio. Segnala huffingtonpost.it
Orsini, Confindustria: " Ecco i tre punti su cui lavorare nella manovra" - Il presidente degli industriali Emanuele Orsini, intervenuto a Siracusa, ha delineato tre nodi fondamentali ... Secondo huffingtonpost.it
Gli industriali premono sul governo. "Serve più coraggio nelle misure" - Ieri, intervenendo alla riunione di Assolombarda, il presidente di Confindustria Emanuele Orsini ha sottolineato ... Lo riporta ilgiornale.it