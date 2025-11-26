L' affondo di Confindustria al governo sull' energia | Manca il coraggio Preoccupati per le nostre imprese

“Siamo preoccupati perché assistiamo a una sorta di degrado del sistema industriale italiano e siamo preoccupati per il calo continuo della produzione connesso alla riduzione dei consumi energetici”. A parlare è Aurelio Regina, delegato del presidente di Confindustria per l’energia, che in un'intervista al quotidiano della stessa organizzazione degli imprenditori, il Sole 24 Ore, lamenta in chiaro l'indifferenza con cui Palazzo Chigi starebbe affrontando il dossier imprese: "Avevamo chiesto un intervento deciso del governo dal punto di vista energetico, ma non vediamo né il senso di urgenza né il coraggio di affrontare una manovra strutturale”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

