L' affondo di Bonelli | Il ministro Bernini revochi la consulenza all' ex rettore di Messina

A Salvatore Cuzzocrea, ex rettore dell'Università di Messina, la Guardia di Finanza ha sequestrato 2,5 mln di euro per appropriazione indebita di fondi destinati alla ricerca scientifica. Cuzzocrea è attualmente consulente della ministra per l'Università e la Ricerca scientifica, Anna Maria Bernini, e componente della commissione Via-Vas del ministero dell'Ambiente che ha dato parere favorevole.

