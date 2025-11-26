Ladri nel centro storico Chiara Natella | Ci hanno rubato la Natività esposta sotto la campana

“Un grande dispiacere. e sì, anche molta rabbia. In pieno giorno abbiamo scoperto che la Natività esposta sotto la campana è stata rubata. Siamo davvero amareggiati: era un oggetto a cui tenevamo molto, non solo per il valore, ma per il significato che rappresentava". Lo ha denunciato ieri Chiara. 🔗 Leggi su Salernotoday.it