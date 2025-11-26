Ladri in casa svuotati anche i salvadanai dei bambini | Ripresi dalle telecamere in giardino erano in 3

NERVESA - Ladri in casa a Bavaria: svuotati i salvadanai dei bambini. I malviventi prima si sono introdotti nel giardino della proprietà di Guido Lorenzon, poi hanno preso di mira. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Ladri in casa, svuotati anche i salvadanai dei bambini: «Ripresi dalle telecamere in giardino, erano in 3»

Approfondisci con queste news

Ladri in casa per colpa del condominio? In certi casi puoi chiedere il risarcimento - facebook.com Vai su Facebook

#Pinamonti in campo, ladri in casa. La denuncia social: "C'erano i bimbi con la baby sitter" Vai su X

Ladri in casa, svuotati anche i salvadanai dei bambini: «Filmati in tre in giardino» - I malviventi prima si sono introdotti nel giardino della proprietà di Guido Lorenzon, poi hanno preso di ... Si legge su ilgazzettino.it

Ladri in casa mentre la famiglia è a cena fuori, rubano tutti i soldi della bambina: il salvadanaio ritrovato spaccato e vuoto - Giovedì e venerdì i ladri hanno assediato la frazione di San Cipriano per ore, passando da un cortile all’altro senza preoccuparsi di essere avvistati. ilmattino.it scrive

Ladri in casa, 19enne sorpreso a rubare nell'abitazione di un'anziana - Un 19enne marocchino è stato arrestato sabato 22 novembre a Sanguinetto dopo essere stato sorpreso durante un furto nell'abitazione di un'anziana donna ... Segnala msn.com