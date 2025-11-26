Ladri a casa di Pinamonti | c' erano i bambini con la baby sitter

Bruttissima esperienza per l’attaccante trentino del Sassuolo Andrea Pinamonti e per la compagna Dasha Lapushka: mentre il calciatore era impegnato nella sfida tra i neroverdi e il Pisa in quel di Reggio Emilia, con la compagna che lo stava seguendo dagli spalti del Mapei Stadium, dei ladri sono. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Approfondisci con queste news

Ladri in casa per colpa del condominio? In certi casi puoi chiedere il risarcimento - facebook.com Vai su Facebook

#Pinamonti in campo, ladri in casa. La denuncia social: "C'erano i bimbi con la baby sitter" Vai su X

Ladri a casa di Andrea Pinamonti. Furto durante la partita del Sassuolo: "In casa c’erano i nostri bambini" - Forse, con più punizioni adeguate, molti ci penserebbero due volte prima di agire e fare del male". msn.com scrive

Ladri in casa di Andrea Pinamonti mentre era in campo col Sassuolo: i figli erano presenti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ladri in casa di Andrea Pinamonti mentre era in campo col Sassuolo: i figli erano presenti ... Si legge su tg24.sky.it

Andrea Pinamonti, ladri nella villa del giocatore del Sassuolo. Lo sfogo della compagna Dasha Lapushka: «In Italia negli ultimi anni c'è qualcosa che non funziona» - Modena, i ladri sono entrati in azione quando il calciatore era impegnato in campo e la fidanzata in tribuna ad assistere alla partita. Scrive corrieredibologna.corriere.it