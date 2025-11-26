Ladri a casa della famiglia Pinamonti mentre c' erano i bambini con la baby sitter

Esperienza angosciante per l’attaccante del Sassuolo Andrea Pinamonti e per la sua famiglia. Mentre il calciatore era impegnato nella sfida tra i neroverdi e il Pisa in quel di Reggio Emilia, con la compagna che lo stava seguendo dagli spalti del Mapei Stadium, la casa della coppia è stata. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Ladri in casa di Andrea Pinamonti mentre era in campo col Sassuolo: i figli erano presenti

Ladri a casa di Andrea Pinamonti. Furto durante la partita del Sassuolo: "In casa c'erano i nostri bambini" - Forse, con più punizioni adeguate, molti ci penserebbero due volte prima di agire e fare del male".

Pinamonti e Vardy si ritrovano con la casa svaligiata mentre sono in campo. I ladri stanno prendendo di mira i calciatori - Modena, 25 novembre – Andrea Pinamonti ha subito un furto nella sua abitazione a Modena nella notte di ieri.