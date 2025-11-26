L’adolescenza? Finisce a 32 anni Uno studio inglese ribalta tutto quello che sapevamo

Fino a che età possiamo considerarci davvero giovani? La risposta arriva dall’Università di Cambridge e potrebbe sorprendervi: il cervello rimane in modalità adolescente fino ai 32 anni. Non si tratta di una provocazione, ma del risultato di un’analisi scientifica pubblicata su Nature Communications che ha studiato circa 4.000 scansioni cerebrali di persone dalla nascita fino ai 90 anni. La ricerca britannica ha scoperto che il nostro cervello attraversa cinque fasi distinte durante la vita, separate da quattro momenti chiave: 9, 32, 66 e 83 anni. Non è quindi vero che cresciamo in modo lineare fino a raggiungere un picco per poi declinare lentamente. 🔗 Leggi su Cultweb.it

