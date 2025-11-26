Per molto tempo si è creduto che lo sviluppo del cervello umano fosse un processo relativamente lineare: crescita accelerata nei primi anni, stabilità nell’età adulta e graduale declino con l’invecchiamento. Una visione comoda ma semplicistica. Le neuroscienze moderne stanno mostrando un quadro. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - L’adolescenza dura fino ai 30 anni: identificate le cinque fasi chiave nello sviluppo del cervello