L’adolescenza dura fino ai 30 anni | identificate le cinque fasi chiave nello sviluppo del cervello

Today.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per molto tempo si è creduto che lo sviluppo del cervello umano fosse un processo relativamente lineare: crescita accelerata nei primi anni, stabilità nell’età adulta e graduale declino con l’invecchiamento. Una visione comoda ma semplicistica. Le neuroscienze moderne stanno mostrando un quadro. 🔗 Leggi su Today.it

l8217adolescenza dura fino ai 30 anni identificate le cinque fasi chiave nello sviluppo del cervello

© Today.it - L’adolescenza dura fino ai 30 anni: identificate le cinque fasi chiave nello sviluppo del cervello

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: L8217adolescenza Dura Fino 30