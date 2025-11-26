Laceno d' Oro svelati i 10 titoli del concorso lungometraggi

Un Concorso Lungometraggi composto da dieci film di cui nove in anteprima italiana, e da una Giuria Internazionale che per la prima volta conta quattro personalità di spicco del mondo del cinema, in occasione della 50ma edizione del Laceno d’Oro International Film Festival (Avellino, 1-8. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

