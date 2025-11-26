Laboratori di analisi chiusi in più comuni adesione totale allo sciopero regionale | ecco dove
Centrifughe spente, sale prelievi chiuse e attività interamente sospese. È lo scenario che questa mattina, mercoledì 26 novembre, ha interessato i laboratori di analisi privati convenzionati di Sciacca, Ribera e Menfi, rimasti fermi per l’intera giornata in adesione allo sciopero regionale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
