L’abbraccio alle lavoratrici | Vittime congedo pagato Concessi 90 giorni in più

"Il silenzio non protegge. Rompilo", questo lo slogan dell’iniziativa che Cidas rivolge a lavoratrici e lavoratori. Locandine, un video, una foto collettiva con le scarpette rosse. Tanti i progetti messi in campo dalla cooperativa che, misura unica, concede 90 giorni aggiuntivi di congedo retribuito per le lavoratrici vittime di violenza. L’affissione di locandine nei luoghi dove opera per promuovere l’impegno nel contrasto alla violenza di genere. Non solo. Cidas ha realizzato un video corale per dire no alla violenza, frutto della partecipazione spontanea di donne e uomini della cooperativa che hanno inviato foto accompagnate da frasi contro gli abusi e a favore del rispetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’abbraccio alle lavoratrici: "Vittime, congedo pagato. Concessi 90 giorni in più"

News recenti che potrebbero piacerti

?Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne. L’abbraccio simbolo di amore reciproco ? Donne. Camminatrici instancabili, madri, lavoratrici, compagne di viaggio. Donne che affrontano sentieri ripidi nella vita come sulla montagna. Resilienti - facebook.com Vai su Facebook

L’abbraccio alle lavoratrici: "Vittime, congedo pagato. Concessi 90 giorni in più" - La cooperativa ha anche attivato da anni uno spazio d’ascolto per i dipendenti. Segnala ilrestodelcarlino.it

Permessi legge 104, cosa cambia con la «106»: da gennaio dieci ore in più e congedo (non retribuito) di due anni - La Legge 104, varata dal governo Amato nel 1992, rappresenta da decenni un pilastro fondamentale del diritto del lavoro italiano: è la norma che ha riconosciuto per la prima volta tutele concrete alle ... Da corriere.it