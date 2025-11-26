La Yuasa Battery vince la partita della solidarietà
In una domenica non felice per il risultato sportivo della Yuasa battery, il sorriso e anche qualcosa di più è arrivato dal forte messaggio di solidarietà arrivato dall'abbraccio simbolico all' Unicef, celebrando la Giornata mondiale dell'infanzia. Una presenza con lo stand dell'Unicef che il mondo M&G Scuola Pallavolo ha fortemente voluto. Per la prima volta, il Comitato Provinciale Unicef di Fermo ha partecipato a una partita di Superlega, accolto dall'entusiasmo dei presenti come raccontato dalla presidente Marina Vita, che ha guidato la delegazione Unicef. "Per noi è stata una prima volta e ci siamo trovate ad operare in seno a un evento sportivo importante come una partita di Superlega, in cui l'attenzione della tifoseria era naturalmente rivolta alla competizione.
