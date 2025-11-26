La voce degli studenti | No alla sopraffazione
La voce più bella da ascoltare è quella dei giovani. Ragazze e ragazzi delle scuole superiori cesenati che ieri mattina si sono dati appuntamento in piazza del Popolo per gridare il loro no alla violenza contro le donne. Tutti vestiti di rosso, arrivati dai licei Monti, Righi e Alpi e dagli istituti tecnici Serra e Garibaldi Da Vinci, si sono radunati davanti al loggiato del palazzo comunale accompagnati dai rispettivi insegnanti. Ad aprire la manifestazione è stata l’assessora Giorgia Macrelli, che al microfono ha parlato dell’importanza di difendere, tutti insieme, quei diritti che dovrebbero essere imprescindibili e che invece purtroppo nei fatti non lo sono. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
