Firenze, 25 novembre 2025 – “Nel 2025 la parola femminicidio fa più paura dell’atto stesso di uccidere una donna ”. Così Cristina Irrera, content creator e attivista, apre il suo intervento alla Dogana di Palazzo Vecchio, dove centinaia di studenti e cittadine si sono radunati per il f lash mob di QN per le Donne - Un minuto di rumore, in occasione del 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Pressphoto Parole dure, dirette, che raccontano la violenza quotidiana, quella subita online, quella che ferisce l’anima più del corpo. In un anno segnato da oltre 70 femminicidi in Italia, l’iniziativa del Gruppo Monrif con il Comune di Firenze vuole trasformare il dolore in impegno collettivo, per dire basta alla violenza e al silenzio assordante che la circonda. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “La violenza va fermata”, un minuto di rumore per le donne. Il nostro evento nel cuore di Firenze