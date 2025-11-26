La violenza va fermata un minuto di rumore per le donne Il nostro evento nel cuore di Firenze
Firenze, 25 novembre 2025 – “Nel 2025 la parola femminicidio fa più paura dell’atto stesso di uccidere una donna ”. Così Cristina Irrera, content creator e attivista, apre il suo intervento alla Dogana di Palazzo Vecchio, dove centinaia di studenti e cittadine si sono radunati per il f lash mob di QN per le Donne - Un minuto di rumore, in occasione del 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Pressphoto Parole dure, dirette, che raccontano la violenza quotidiana, quella subita online, quella che ferisce l’anima più del corpo. In un anno segnato da oltre 70 femminicidi in Italia, l’iniziativa del Gruppo Monrif con il Comune di Firenze vuole trasformare il dolore in impegno collettivo, per dire basta alla violenza e al silenzio assordante che la circonda. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Abbiamo scelto di raccontare il 25 novembre attraverso un percorso di parole: rompere il silenzio, educare al rispetto, sostenere chi ha paura. Perché la violenza spesso è nascosta, sottile, silenziosa. Proprio per questo va riconosciuta e fermata insieme. In - facebook.com Vai su Facebook
“La violenza va fermata”, un minuto di rumore per le donne. Il nostro evento nel cuore di Firenze - Intervengono anche gli studenti delle superiori: “Spezziamo questa catena” ... Scrive lanazione.it
Il nostro minuto di rumore: Firenze in piazza contro la violenza sulle donne - Sono stati 78 i femminicidi in Italia a partire dall’inizio dell’anno. Segnala msn.com
Un minuto di rumore a Palazzo Vecchio. Fiorino d'argento a un uomo che sventò un femminicidio - Con la sua chiamata al 112, insospettito dalla presenza di un furgone in strada, ha salvato una donna rapita attivando l’intervento dei carabinieri lo scorso ottobre. Segnala 055firenze.it