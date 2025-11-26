C’è una forma di violenza sulle donne che non lascia lividi e non rompe le ossa. È silenziosa, vischiosa, ramificata. Eppure toglie respiro, prospettive e dignità. È la violenza economica, ed è molto più diffusa di quanto crediamo. Lo ha raccontato con crudezza una sala gremita ieri sera alla Bocconi, dove Pomellato ha presentato i risultati della ricerca “Il prezzo della libertà”, realizzata insieme alla SDA Bocconi School of Management in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un’indagine che non lascia spazio ad ambiguità: in Italia, la libertà economica femminile è ancora fragile. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La violenza sulle donne è (anche) economica. Ecco i numeri