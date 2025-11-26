La violenza in Rete | giovani narcisisti asociali I maschilisti in branco

Roma, 26 novembre 2025 – Emarginazione che diventa odio. Senso di inadeguatezza e invidia sociale che si trasforma in violenza. Nelle pieghe di una cultura patriarcale mai sopita si annidano gruppi che fanno della misoginia la loro cifra, della prevaricazione la loro arma. Giornata contro violenza su donne, la facciata di Palazzo Chigi illuminata di arancione Se, fino al 1981, il codice penale italiano prevedeva pene irrisorie per il ‘delitto d’onore’ e consentiva quella forma di stupro legalizzato definita ‘matrimonio riparatore’ e solo nel 1996 la violenza sessuale è stata legalmente riconosciuta come reato contro la persona, non deve stupire che sulla concezione della donna come proprietà e dell’atto sessuale come un diritto, ci sia ancora da lavorare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

