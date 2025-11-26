La violenza di genere nell' era digitale | esperti a confronto in una giornata di formazione

Latinatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un successo la giornata formativa dedicata alla “Violenza sulle donne e divario di genere nell'era digitale”, che in occasione del 25 novembre è stata promossa e organizzata dalla Asl di Latina. L'evento, che si è tenuto ieri, nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

violenza genere nell eraLa violenza di genere nell'era digitale: esperti a confronto in una giornata di formazione - L'evento promosso e organizzato dalla Asl di Latina in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne ... latinatoday.it scrive

violenza genere nell eraLa violenza di genere spiegata attraverso un dizionario - Un'analisi del 'Dizionario di genere' di Marzia Camarda svela come le parole catalogano le innumerevoli sfaccettature della violenza e riflettono le disuguaglianze, fornendo al contempo gli strumenti ... globalist.it scrive

violenza genere nell eraLa Polizia di Stato nelle scuole sannite per la campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere - questo NON è AMORE”, realizzata dalla Direzione centrale anticrimine. Segnala ntr24.tv

Cerca Video su questo argomento: Violenza Genere Nell Era