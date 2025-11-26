La violenza di genere nell' era digitale | esperti a confronto in una giornata di formazione
Un successo la giornata formativa dedicata alla “Violenza sulle donne e divario di genere nell'era digitale”, che in occasione del 25 novembre è stata promossa e organizzata dalla Asl di Latina. L'evento, che si è tenuto ieri, nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
