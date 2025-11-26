La violenza dei ProPal e l’incoerenza

Credo che in merito alla sfida tra Virtus e Maccabi in seguito alla quale frange estremiste dei ProPal hanno provocato scontri con le forze dell’ordine, la politica bolognese stia dando espressione del peggio che si possa immaginare. Chi amministra dovrebbe saper prendersi le proprie responsabilità e non scaricare i propri limiti su altri. Strumentalizzare una gara sportiva per motivi politici vuol dire essere ai minimi termini. Mauro Benassi Risponde Beppe Boni Le polemiche aspre sugli scontri tra ProPal e forze dell’ordine dopo Virtus-Maccabi al PalaDozza non si sono ancora sopite e già la tensione sale per la partita Virtus-Hapoel di Tel Aviv il 12 dicembre che si giocherà alla Fiera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

News recenti che potrebbero piacerti

Violenza #ProPal, a #Bologna metodi da lotta armata tra bombe carta con dentro chiodi e oggetti letali Vai su X

Altra guerriglia #ProPal e 14 agenti feriti. Matteo #Piantedosi promette una risposta durissima: inaccettabile violenza #bologna #22novembre #iltempoquotidiano - facebook.com Vai su Facebook

La violenza dei ProPal e l’incoerenza - Credo che in merito alla sfida tra Virtus e Maccabi in seguito alla quale frange estremiste dei ProPal hanno provocato scontri con ... Secondo msn.com

Bologna, 14 agenti feriti dai ProPal. Piantedosi promette una risposta durissima: violenza inaccettabile - "Ieri sera a Bologna, ancora una volta, abbiamo assistito all'ennesima situazione in cui, da una parte, c’erano persone che cercavano ... Come scrive iltempo.it

Comizio al corteo proPal, Milano vietata per un anno a Mohammad Hannoun e denuncia per istigazione alla violenza - Al presidente dell'associazione Palestinesi in Italia è stato notificato il foglio di via non appena è sceso a ... ilgiorno.it scrive