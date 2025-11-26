La violenza contro le donne e femminicidio la conferenza del progetto educativo antimafia del centro Pio La Torre

Palermotoday.it | 26 nov 2025

“La violenza contro le donne e femminicidio'' è il tema della prossima conferenza della XX edizione del Progetto educativo antimafia promosso dal Centro Studi Pio La Torre. Dalle 9 alle 11 di venerdì 28 novembre, nell’aula magna dell’I.t.s.t. ''Vittorio Emanuele III'' di via Duca della Verdura 48. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

