La vincitrice del concorso ‘La donna più forte del mondo’ in realtà è un uomo | panico degli organizzatori dopo la visione di alcuni video espliciti

Panico tra gli organizzatori del concorso “World’s Strongest Woman” (“La donna più forte del mondo”) perché hanno scoperto di aver incoronato Jammie Booker, quando in realtà era una donna transgender, nata maschio. A testimoniarlo una serie di “video espliciti” pubblicati su un sito web di intrattenimento per adulti. A rivelare l’indiscrezione è stata la seconda classificata, Andrea Thompson, che poi è salita al primo posto dopo aver denunciato il fatto. Dunque gli organizzatori hanno revocato il titolo del 2025 alla Booker, affermando che aveva “violato il regolamento del concorso, secondo cui gli atleti devono competere nella categoria corrispondente al loro sesso biologico”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it