La Verità e il progetto di Silvia Salis per l’educazione sessuale all’asilo | È gender
La sindaca di Genova Silvia Salis ha presentato un «progetto sperimentale» sull’educazione gender che coinvolge quattro scuole dell’infanzia. «Mi chiedono perché di questo attivismo e io rispondo che un sindaco progressista ha il dovere di occuparsi dei diritti. E visto il presente in cui viviamo credo fosse importante dare un segnale. Ne abbiamo la responsabilità», ha spiegato ieri. Genova diventa così un laboratorio sull’educazione sessuale in tutte le sue accezioni. Le quattro scuole. Le quattro scuole dell’infanzia scelte per il test di un’ora alla settimana sono la Firpo a Sampierdarena, la Mazzini, la Monticelli e la Santa Sofia, per un totale di 300 bambini coinvolti. 🔗 Leggi su Open.online
Altri contenuti sullo stesso argomento
? PROSEGUONO LE ATTIVITà DEL PROGETTO RECREATE ? Proseguono le attività del Progetto RECREATE, co-finanziato dal Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia, a cui partecipa anche il Comune di Spinea. Grazie alla collaborazione con Verit - facebook.com Vai su Facebook
Spunta un’altra verità: il bosco di Palmoli dove si trova il casolare della famiglia Trevallion fa parte di un’area oggetto di un progetto per la realizzazione di un parco eolico. Ovviamente, la presenza di residenti ostacola il piano. Vai su X
La Verità e il progetto di Silvia Salis per l’educazione sessuale all’asilo: «È gender» - La sindaca di Genova Silvia Salis ha presentato un «progetto sperimentale» sull’educazione gender che coinvolge quattro scuole dell’infanzia. Segnala open.online
Schlein vede Salis, "segretaria vicina a Pd e progetto Genova" - Il colloquio, in forma privata, è avvenuto a palazzo Tursi, sede del Comune di Genova ed è durato circa mezz'ora. ansa.it scrive
Salis a Progetto civico Italia: “Con i progressisti uniti, destra senza argomenti” - E quello alla concretezza degli amministratori per sfidare Giorgia Meloni sui temi concreti. Lo riporta ilsecoloxix.it