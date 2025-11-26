La Verità e il progetto di Silvia Salis per l’educazione sessuale all’asilo | È gender

La sindaca di Genova Silvia Salis ha presentato un «progetto sperimentale» sull’educazione gender che coinvolge quattro scuole dell’infanzia. «Mi chiedono perché di questo attivismo e io rispondo che un sindaco progressista ha il dovere di occuparsi dei diritti. E visto il presente in cui viviamo credo fosse importante dare un segnale. Ne abbiamo la responsabilità», ha spiegato ieri. Genova diventa così un laboratorio sull’educazione sessuale in tutte le sue accezioni. Le quattro scuole. Le quattro scuole dell’infanzia scelte per il test di un’ora alla settimana sono la Firpo a Sampierdarena, la Mazzini, la Monticelli e la Santa Sofia, per un totale di 300 bambini coinvolti. 🔗 Leggi su Open.online

