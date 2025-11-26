La Valtellina si veste d’Olimpiadi | installazioni e stendardi accolgono MilanoCortina 2026
Si avvicina l’appuntamento con Milano Cortina 2026, e la Valtellina si prepara a viverlo da protagonista. Anche se le gare si terranno soprattutto a Bormio e Livigno, l’intera provincia sarà coinvolta nell’atmosfera olimpica. In quest’ottica APF Valtellina ha realizzato una serie di interventi. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
