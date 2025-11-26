La Vallata del Savio si imbianca | Pronto il ‘Piano neve e ghiaccio’

Ilrestodelcarlino.it | 26 nov 2025

La Vallata del Savio si imbianca, e mentre i primi fiocchi di neve ricoprono con un manto candido il paesaggio, l’Amministrazione comunale di Cesena prende provvedimenti. Come ogni anno, si prepara ad affrontare nuovi episodi meteorologici attraverso l’attivazione del ‘ Piano neve e ghiaccio ’ della stagione invernale 2025-2026. L’obiettivo è garantire la massima tutela di cittadini e utenti della strada, con particolare attenzione alle zone collinari, le più critiche durante le nevicate. Il programma prevede interventi specifici come la distribuzione di sale e l’impiego di turbine, su tutto il territorio comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

