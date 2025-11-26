La Tuscia porta il modello italiano nelle scuole tecnologiche d' Egitto
L'Its Academy agroalimentare di Viterbo e Rom tra i cinque istituti tecnici superiori italiani coinvolti nei protocolli di cooperazione siglati al Cairo tra Italia ed Egitto per l'istituzione di 89 nuove scuole di tecnologia applicata. L'accordo rappresenta un passaggio strategico per il. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
