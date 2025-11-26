La truffa del finto medico | cos’è come evitarla e tutelarsi specie per gli anziani

Dilei.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo i finti tecnici di luce e gas, ora arrivano anche i “finti medici”. Si tratta di un nuovo tipo di truffa, nei confronti della quale i carabinieri hanno lanciato un messaggio, mettendo in guardia soprattutto gli anziani. Dopo un caso avvenuto in Emilia Romagna, i militari dell’Arma hanno messo a punto un decalogo di consigli per non incappare in spiacevoli disavventure. Il caso del finto medico in Emilia Romagna. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi, ma i Carabinieri, intervenuti per smascherare i truffatori, hanno voluto renderlo noto perché non ci siano altre vittime. Tutto è iniziato intorno all’ora di pranzo, alle 13, quando due uomini hanno citofonato a una donna di 81 anni, a Reggiolo, in Emilia Romagna. 🔗 Leggi su Dilei.it

la truffa del finto medico cos8217232 come evitarla e tutelarsi specie per gli anziani

© Dilei.it - La “truffa del finto medico”: cos’è, come evitarla e tutelarsi, specie per gli anziani

Leggi anche questi approfondimenti

truffa finto medico cos8217232La “truffa del finto medico”: cos’è, come evitarla e tutelarsi, specie per gli anziani - Dopo un caso in Emilia Romagna, vittima una donna di 81 anni, è arrivato il vademecum dei Carabinieri con i consigli utili ... Da dilei.it

truffa finto medico cos8217232Truffa del "Finto Medico". Con la scusa di una visita di controllo raggirano anziana in Emillia-Romagna - Due uomini, intorno alle 13:00 circa, hanno suonato al citofono di casa di un’anziana 81enne, e qualificandosi come operatori sanitari, hanno detto alla donna che le avrebbero dovuto effettuare una vi ... Lo riporta quotidianosanita.it

Reggio Emilia. Truffa del “Finto Medico”: con la scusa di una visita di controllo raggirano anziana - suonavano al citofono di casa di un’anziana 81enne, e qualificandosi come operatori sanitari, riferivano all’anziana donna che le avrebbero dovuto effettuare una visita domiciliare ... Scrive ilmetropolitano.it

Cerca Video su questo argomento: Truffa Finto Medico Cos8217232