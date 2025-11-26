Dopo i finti tecnici di luce e gas, ora arrivano anche i “finti medici”. Si tratta di un nuovo tipo di truffa, nei confronti della quale i carabinieri hanno lanciato un messaggio, mettendo in guardia soprattutto gli anziani. Dopo un caso avvenuto in Emilia Romagna, i militari dell’Arma hanno messo a punto un decalogo di consigli per non incappare in spiacevoli disavventure. Il caso del finto medico in Emilia Romagna. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi, ma i Carabinieri, intervenuti per smascherare i truffatori, hanno voluto renderlo noto perché non ci siano altre vittime. Tutto è iniziato intorno all’ora di pranzo, alle 13, quando due uomini hanno citofonato a una donna di 81 anni, a Reggiolo, in Emilia Romagna. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La “truffa del finto medico”: cos’è, come evitarla e tutelarsi, specie per gli anziani