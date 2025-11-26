La tragedia di Viola | denunciato per omicidio stradale il camionista che l' ha investita

È stato denunciato per omicidio stradale l'uomo alla guida del camion che martedì mattina a Bologna ha investito e ucciso la 23enne Viola Mazzotti, originaria di Milano Marittima, nell'incidente stradale in via dell'Arcoveggio. Si tratta di un uomo di 49 anni di origini straniere, lavoratore. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it