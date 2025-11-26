La tragedia di Luana diventa una fiction La prima puntata è per lei
"La prima puntata è dedicata a Luana D’Orazio e a sua madre, Emma Marrazzo, una donna straordinaria". Se si parla di incidenti sul lavoro non si può non partire dalla tragedia di Luana, l’operaia di 22 anni, mamma di un bambino di 5 anni, uccisa da un orditoio il 3 maggio 2021 in una fabbrica a Montemurlo. E così è stato per gli autori della fiction Rai, "L’altro ispettore" (regia di Paola Randi) in onda dal 2 dicembre. Sono sei puntate il cui protagonista è un ispettore del lavoro ("quello senza pistola"): in ciascun episodio sarà affrontato un caso diverso di incidente mortale sul lavoro traendo spunto da fatti di cronaca reali, "quelli che hanno maggiormente colpito l’opinione pubblica". 🔗 Leggi su Lanazione.it
