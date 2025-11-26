La torcia olimpica di Milano-Cortina è stata accesa e non vediamo l' ora di vederla in Italia
La torcia olimpica è stata ufficialmente accesa. In maniera diversa dal solito, però, dal momento che, quasi 58 anni dopo l'ultima volta (era il 16 dicembre 1967), la cerimonia di Olimpia, a causa del maltempo, non si è tenuta all'aperto, bensì all’interno del Museo Archeologico, non lontano dal Bosco Sacro e dalle rovine del tempio di Hera, dove il fuoco sacro viene tradizionalmente acceso. Data le circostanza, anche il cerimoniale è stato modificato: non sono stati, infatti, i raggi del sole riflessi su uno specchio parabolico concavo ad accendere la fiaccola, ma una seconda fiamma contenuta in un vaso di pietra, un momento comunque altamente simbolico che ha idealmente dato il via al conto alla rovescia per Milano-Cortina 2026. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
