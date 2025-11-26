La top ten delle steakhouse | Ecco la mia ’Matigusta’

Non hanno bisogno di aiuti o di scorciatoie le donne, basta dare loro spazio e riconoscerne la libertà e loro ti stupiranno, sempre. Matilde Tidei nei suoi 40 anni ha vissuto una vita così, oggi è alla guida di Matigusta, una delle dieci migliori steakhouse d’Italia, nella piccola Marina d’Altidona che grazie a lei è al centro del mondo di chi ama la carne. Sua la firma sul miglior carpaccio d’Italia, quest’anno ha portato a casa anche il premio Tripadvisor Best of the best per i viaggiatori che fanno recensioni. Succede così che a Marina d’Altidona arrivi gente anche da oltre oceano per venire ad assaggiare la carne di Matilde che ha cominciato come commessa e poi ha lavorato, studiato, cercato, coltivato un talento: "Sono nata a Force, racconta Matilde, una bellezza unica, con gli occhi vivi e accesi di chi sta vivendo il suo sogno, mio padre sapeva lavorare la carne, mi portava con sé nella gestione, nella cura degli animali, mi ha trasmesso la sua passione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

