La tata di Totti e Bocchi pagata 10 euro l’ora in nero | Ero con Isabel Ma i video la smentiscono

La tata di Francesco Totti e Noemi Bocchi si chiama Mandica Cocos. Ha un rapporto di lavoro «occasionale, Vado a stirare o faccio la baby-sitter ». Come viene pagata? « Dieci euro l’ora, ma non è regolare». Per non dire in nero? «Sì». Sono le risposte della donna alle domande di Fabio Lattanzi, avvocato di Ilary Blasi. Scatenate dalla denuncia per abbandono di minore dell’ex moglie che vede oggi indagati l’ex capitano della Roma e la sua nuova compagna. Alle carte dell’indagine è allegato anche l’interrogatorio dell’avvocato. Oltre ai video che secondo Blasi dimostrano che la tata non era in casa al momento della telefonata di Ilary a Isabel. 🔗 Leggi su Open.online

