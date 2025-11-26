La sua auto va a fuoco ma lui non si accorge di nulla | salvato dalla polizia

Su richiesta della Polizia di Stato alle ore 16.20 di oggi 26 novembre 2025, una squadra della sede centrale del comando dei Vigili del fuoco è intervenuta in piazza Libertà a Trieste per l'incendio di un'autovettura. Transitando lungo la zona il personale di una volante della polizia di Stato ha. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - La sua auto va a fuoco ma lui non si accorge di nulla: salvato dalla polizia

