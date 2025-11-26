La strategia industriale Ue | armarsi e riconvertire

Cms.ilmanifesto.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La pressione arriva da più parti, con un solo obiettivo: la Ue deve spendere di più per la propria difesa. Vengono messe in avanti ragioni geopolitiche, l’emergenza strategica rappresentata dalla . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

la strategia industriale ue armarsi e riconvertire

© Cms.ilmanifesto.it - La strategia industriale Ue: armarsi e riconvertire

Altre letture consigliate

La nuova strategia UE per imprese, industria e innovazione - Nel tradizionale discorso sullo Stato dell’Unione pronunciato davanti al Parlamento UE, la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen ha insistito sulla necessità di difendere i valori ... Si legge su pmi.it

Industria nucleare a Ue, 'serve strategia sui reattori avanzati' - L'Unione europea dovrebbe dar vita a una "strategia dedicata reattori modulari avanzati" fondata su misure finanziarie ad hoc, sicurezza dell'approvvigionamento dei combustibili e un quadro normativo ... Segnala ansa.it

Ue: Orsini, tempo cautela finito, serve strategia industriale comune - Lettera aperta all'Europa pubblicata dal Corriere della Sera (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Si legge su borsaitaliana.it

Cerca Video su questo argomento: Strategia Industriale Ue Armarsi