La strategia industriale Ue | armarsi e riconvertire
La pressione arriva da più parti, con un solo obiettivo: la Ue deve spendere di più per la propria difesa. Vengono messe in avanti ragioni geopolitiche, l’emergenza strategica rappresentata dalla . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Altre letture consigliate
Oggi abbiamo votato convintamente contro il Programma Industriale per la Difesa. La militarizzazione è la strategia sbagliata per il futuro dell’industria Europea. Questa porterebbe di fatto ad un'economia di guerra, che reca con sé la compressione dei diritti e - facebook.com Vai su Facebook
Tra le notizie #Telcoffee @ilfoglio_it Il Presidente #Asstel Pietro Labriola richiama l’urgenza di una strategia industriale per una filiera da 134 mld e 7 mld l’anno di investimenti. Priorità: regole stabili, investimenti, energia, competenze. Oggi il #forumasstel25. Vai su X
La nuova strategia UE per imprese, industria e innovazione - Nel tradizionale discorso sullo Stato dell’Unione pronunciato davanti al Parlamento UE, la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen ha insistito sulla necessità di difendere i valori ... Si legge su pmi.it
Industria nucleare a Ue, 'serve strategia sui reattori avanzati' - L'Unione europea dovrebbe dar vita a una "strategia dedicata reattori modulari avanzati" fondata su misure finanziarie ad hoc, sicurezza dell'approvvigionamento dei combustibili e un quadro normativo ... Segnala ansa.it
Ue: Orsini, tempo cautela finito, serve strategia industriale comune - Lettera aperta all'Europa pubblicata dal Corriere della Sera (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Si legge su borsaitaliana.it