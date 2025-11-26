' La storia della Salama da sugo' incontro con degustazione dedicato alla specialità ferrarese

Ferraratoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È la salama da sugo, con la sua storia secolare e le sue ricette, la protagonista dell'incontro organizzato dal Circolo della Stampa, in programma venerdì 28 alle 18 nella sala di Egò Lounge. L'ospite della serata è Marco Nonato che presenta il suo ultimo volumetto dedicato a questo piatto tipico. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Storia Salama Sugo Incontro