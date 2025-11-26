La statua di Pavarotti ingabbiata nella pista di ghiaccio la rabbia di Nicoletta Mantovani | È indegno

Today.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La statua di Luciano Pavarotti finisce "ingabbiata" in una pista di pattinaggio. Sta facendo discutere la decisione del comune di Pesaro di inglobare il monumento in ricordo del celebre tenore, nell'area destinata ai pattinatori sul ghiaccio durante il periodo natalizio. Nicoletta Mantovani. 🔗 Leggi su Today.it

