La statua di Pavarotti ' affogata' nella pista del ghiaccio | il video a Pesaro
L'ira della vedova Nicoletta Mantovani per la decisione del Comune: “È una ridicolizzazione della memoria di Luciano, una cosa bruttissima”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
