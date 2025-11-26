La stagione del Sagittario | il segno di fuoco più amato

Life&People.it Ci sono segni zodiacali che interpretano la moda come linguaggio; il Sagittario, invece, la vive come itinerario. Vivace, spensierato, affettuoso, impossibile non essergli amico, sebbene non sia sempre facile: il suo stile è una traiettoria, una linea che attraversa un luogo e lo ridisegna, come una freccia che non si limita a raggiungere un bersaglio, ma trasforma lo spazio mentre lo attraversa. C’è una sorta di fiducia primordiale nel modo in cui quest o segno zodiacale s i muove nel mondo, e, si riflette nel modo di indossare i capi. Il guardaroba del Sagittario è il diario di bordo di un esploratore, dove ogni abito è un confine oltre il quale può cominciare una storia nuova. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it