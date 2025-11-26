La sinistra protesta in Prefettura per chiedere il rilascio del leader filo Hamas

Ci mancava solo la solidarietà espressa nei confronti di un appartenente alla fratellanza musulmana. In questo caso, però, a scendere in piazza non sono le solite sigle extraparlamentari, ma anche esponenti dell'opposizione. Centinaia le persone riunitesi ieri in piazza Castello, davanti alla prefettura di Torino, per chiedere la liberazione di Mohamed Shahin, 46 anni, imam della moschea Omar Ibn Al Khattab di via Saluzzo, raggiunto da un decreto di espulsione con rimpatrio immediato in Egitto. Alla manifestazione erano presenti anche la consigliera comunale del Pd Ludovica Cioria e il suo collega Dem Ahmed Abdullahi, la consigliera regionale Avs Alice Ravinale, la consigliera comunale Avs Sara Diena e la consigliera comunale M5S Valentina Sganga. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La sinistra protesta in Prefettura per chiedere il rilascio del leader filo Hamas

