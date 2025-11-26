La serie tv Prime Video con il 100% di gradimento su Rotten Tomatoes | il punteggio è perfetto ma nessuno la conosce
Esiste una serie su Amazon Prime Video che ha raggiunto qualcosa di praticamente impossibile nel panorama televisivo contemporaneo: mantenere un punteggio del 100% su Rotten Tomatoes per tre stagioni consecutive. Eppure, nonostante questo risultato straordinario e la sua attuale dominanza nelle classifiche globali di streaming, The Family Man rimane una scoperta ancora da fare per gran parte del pubblico occidentale. La terza stagione della serie, composta da sette episodi, è stata rilasciata venerdì scorso su Prime Video e sta letteralmente esplodendo nelle classifiche di visualizzazione. Attualmente la serie occupa la settima posizione nella classifica mondiale della piattaforma secondo i dati di FlixPatrol, ma ciò che colpisce davvero è la sua performance regionale: è al primo posto in Australia, Canada e India, e ha raggiunto la terza posizione nel Regno Unito. 🔗 Leggi su Screenworld.it
