La segnalazione di un automobilista | La strada che collega Benevento ad Apice piena di buche e avvallamenti

Tempo di lettura: < 1 minuto Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un automobilista che evidenzia le pessime condizioni in cui versa la S.P. 27 che collega Benevento e Apice chiedendo di intervenire quanto prima vista la pericolosità dell’arteria. “ Egregio direttore, Le scrivo con la speranza che possa farsi portavoce di un problema che riguarda noi automobilisti che ogni giorno percorriamo la S. P. 27 Benevento-Apice. Premetto che la mia non vuole essere una polemica nei confronti di chi si occupa della gestione e manutenzione delle strade della città né tanto meno con chi amministra. Vorrei, tuttavia, sottolineare che oramai la strada in questione è diventata impercorribile, buche e avvallamenti la fanno da padrone, costringendo talvolta gli automobilisti ad invadere la corsia opposta, con tutti i rischi che ne derivano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

