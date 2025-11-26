La seconda guerra civile americana di Joe Dante torna in sala
Proseguono gli appuntamenti del festival "L'Occidente nel labirinto", promosso per la sua 25esima edizione dal circolo Acli Lamberto Valli e dalla rete di altre 22 associazioni ed enti del territorio. La manifestazione, che quest'anno prende il titolo: "Civitas nel tempo di Kronos. La cultura. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il 24 novembre 1859 segna una tappa fondamentale del Risorgimento italiano: la Lombardia viene ufficialmente annessa al Regno di Sardegna (Piemonte), dopo la Seconda Guerra d’Indipendenza. Un passo decisivo verso la nascita dell’Italia unita, che avv - facebook.com Vai su Facebook
A ottant’anni dalla fine della Seconda guerra mondiale, #Mosca celebra la sconfitta del nazismo ad opera delle truppe sovietiche con una grande mostra. Tra i reperti, però, manca il più misterioso: il teschio di #Hitler. #Tg1 Caterina Doglio Vai su X
La seconda guerra civile americana - I l colpo di grazia all'immagine della capitale del mondo decapitata dai terroristi, mi racconta una mia amica da New York, l'hanno data arabi e pakistani non terroristi, chiudendo, per legittima ... Segnala ilmanifesto.it
Una guerra lontana che parla al presente: “La richiesta” arriva al Teatro Tordinona - Una notte al fronte, tra paura, tensione e ricordi di un’America che non esiste più. Come scrive msn.com
“La richiesta” al Teatro Tordinona: la guerra civile americana raccontata sul palco - Dal 27 al 30 novembre il Teatro Tordinona ospita “La richiesta”, spettacolo scritto e prodotto da Stefano Jacurti e diretto da Marco ... msn.com scrive